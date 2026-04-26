МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинское пограничники из 7-го погранотряда используют прикомандированных бойцов из 159-й бригады ВСУ как "пушечное мясо" на северо-западе Купянского района, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование элитного 7-го погранотряда ("охраняет" границы с Польшей) добилось от командования ВСУ прикомандирования к погранотряду военнослужащих 159-й механизированной бригады, которых "офицеры-пограничники" используют как "пушечное мясо" на северо-западе Купянского района", - рассказали силовики.