Назначенный Сырским генерал оказался вымогателем
06:08 26.04.2026 (обновлено: 09:36 26.04.2026)
Назначенный Сырским генерал оказался вымогателем

  • Генерал ВСУ Артем Богомолов, назначенный командующим 10-го армейского корпуса, в 2014 году был осужден за вымогательство, но избежал ответственности благодаря связям с Петром Порошенко.
  • Громкий скандал разгорелся на Украине из-за плохих условий службы бойцов 14-й бригады ВСУ, которые были вынуждены месяцами обходиться без достаточного количества еды и воды.
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским новый командующий 10-го армейского корпуса генерал Артем Богомолов оказался вымогателем: в 2014 году его осудили, но он избежал ответственности благодаря связям с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Пока генштаб Украины рапортует о "кадровом усилении" 10-го армейского корпуса, послужной список "классического аппаратного вора" бригадного генерала Артема Богомолова говорит об обратном", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в 2014 году на тот момент полковник Богомолов занимал должность начальника штаба войсковой части А1048 (169-й учебный центр "Десна") и попался на вымогательстве.
"Артем Евгеньевич лично собирал дань с подчиненных за "непривлечение к ответственности". На месте преступления были найдены десятки тысяч гривен, 300 граммов янтаря и знаменитый дневник, куда бывший полковник собственноручно вносил фамилии "должников", — рассказал собеседник агентства.
Суд приговорил Богомолова к двум годам лишения свободы, но тут же заменил наказание на "служебное ограничение" с удержанием 15% зарплаты. По словам представителя силовых структур, это произошло благодаря связям в команде Порошенко.
В 2019 году Богомолова отправили командовать 72-й отдельной механизированной бригадой. Это назначение не имело логики, но имело политическую подоплеку: он обещал занимавшему тогда пост президента Порошенко "обеспечить голоса" военных.
"Задача была провалена, но "прикормленный" генерал умудрился быстро переобуться и уже дарить шевроны (Владимиру) Зеленскому", — отметил собеседник.
Он добавил, что в ходе боев за Артемовск в 2023 году Богомолов в статусе заместителя командующего оперативного командования "Запад" отвечал за логистику и подготовку города к обороне.
"Следствием его деятельности стала сдача города и чудовищные потери", — заключил представитель силовых структур.
На этой неделе на Украине разгорелся громкий скандал из-за условий службы боевиков 14-й бригады ВСУ. На опубликованных в соцсетях фотографиях они запечалены сильно исхудавшими. Утверждалось, что на позициях военных месяцами не хватало еды и воды, они вынуждены были пить дождевую воду.
Сырский дал задание командующему группировки объединенных сил генерал-майору Михаилу Драпатому, в подчинении которого находится 10-й армейский корпус, провести проверку. Из-за скандала последовали отставки: командующим 14 -й бригадой назначили полковника Тараса Максимова, а бригадный генерал Артем Богомолов возглавил 10-й армейский корпус.
