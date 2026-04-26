ВС России продвинулись на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
20:08 26.04.2026
ВС России продвинулись на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин

Пушилин: ВС России продвинулись на Краснолиманском направлении

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
  • Российские военные продвинулись на Краснолиманском направлении.
  • Подразделения прошли вперед в районе реки Северский Донец и населенных пунктов Святогорск, Татьяновка и Пришиб.
  • В Красном Лимане продолжаются городские бои.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные продвинулись в районе реки Северский Донец, населенных пунктов Святогорск, Татьяновка и Пришиб на краснолиманском направлении, а в самом Красном Лимане продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении на платформе "Макс".
"На краснолиманском участке фронта наши подразделения продвинулись в районе реки Северский Донец, населенных пунктов Святогорск, Татьяновка и Пришиб. В самом Красном Лимане продолжаются городские бои. Противник предпринимает попытки контратаковать... потому что нам крайне важно дальше двигаться в направлении Святогорска", - сказал Пушилин.
В середине марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана находится под контролем российской группировки войск "Запад".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманСвятогорскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
