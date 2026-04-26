ВС России продвинулись на Краснолиманском направлении, заявил Пушилин

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские военные продвинулись в районе реки Северский Донец, населенных пунктов Святогорск, Татьяновка и Пришиб на краснолиманском направлении, а в самом Красном Лимане продолжаются городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении на платформе "Макс".
"На краснолиманском участке фронта наши подразделения продвинулись в районе реки Северский Донец, населенных пунктов Святогорск, Татьяновка и Пришиб. В самом Красном Лимане продолжаются городские бои. Противник предпринимает попытки контратаковать... потому что нам крайне важно дальше двигаться в направлении Святогорска", - сказал Пушилин.
В середине марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана находится под контролем российской группировки войск "Запад".