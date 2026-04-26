Винница осталась без водоснабжения

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главная водопроводная станция в Виннице в центре Украины остановлена из-за перебоев с электроснабжением, в городе отсутствует водоснабжение, сообщила в воскресенье компания "Винницаоблводоканал".
"Остановка главной водопроводной станции из-за перебоев с электроснабжением на высоковольтной линии. Вся Винница сейчас без воды или с сильно пониженным давлением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, отсутствует как основное, так и резервное питание. Компания сообщила, что закрыла резервуары чистой воды на водопроводных станциях, чтобы сохранить запасы воды и быстрее восстановить водоснабжение после запуска станции.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.