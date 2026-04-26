Винница осталась без водоснабжения

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главная водопроводная станция в Виннице в центре Украины остановлена из-за перебоев с электроснабжением, в городе отсутствует водоснабжение, сообщила в воскресенье компания "Винницаоблводоканал".

По информации компании, отсутствует как основное, так и резервное питание. Компания сообщила, что закрыла резервуары чистой воды на водопроводных станциях, чтобы сохранить запасы воды и быстрее восстановить водоснабжение после запуска станции.