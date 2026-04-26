Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 26.04.2026 (обновлено: 11:51 26.04.2026)
Винница осталась без водоснабжения

Винница осталась без водоснабжения из-за перебоев с электроснабжением

© РИА Новости / Нина Зотина
Человек моет руки.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная водопроводная станция в Виннице остановлена из-за перебоев с электроснабжением.
  • В городе отсутствует как основное, так и резервное питание, потребители остались без воды или с сильно пониженным давлением.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Главная водопроводная станция в Виннице в центре Украины остановлена из-за перебоев с электроснабжением, в городе отсутствует водоснабжение, сообщила в воскресенье компания "Винницаоблводоканал".
«
"Остановка главной водопроводной станции из-за перебоев с электроснабжением на высоковольтной линии. Вся Винница сейчас без воды или с сильно пониженным давлением", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, отсутствует как основное, так и резервное питание. Компания сообщила, что закрыла резервуары чистой воды на водопроводных станциях, чтобы сохранить запасы воды и быстрее восстановить водоснабжение после запуска станции.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Кредит ЕС Киеву лишь продлевает конфликт, заявил евродепутат
11:32
 
В миреУкраинаВинницаДенис ШмыгальДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала