Подозреваемый в стрельбе на приеме с Трампом приехал в Вашингтон на поезде.

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом приехал в Вашингтон на поезде с другого побережья, из Лос-Анджелеса, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
"Мы считаем, что он ехал на поезде из Лос-Анджелеса в Чикаго и из Чикаго - в Вашингтон", - рассказал Бланш в интервью ABC.
Бланш не смог ответить, как подозреваемый принес оружие в отель, где произошла стрельба. Мужчина был постояльцем и, по словам Бланша, заселился в гостиницу в пятницу накануне мероприятия с участием Трампа.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.