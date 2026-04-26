22:31 26.04.2026
Подозреваемый в стрельбе на ужине в Белом доме приехал в Вашингтон на поезде

© REUTERS / Bo EricksonСотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео
Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в стрельбе на приеме с Трампом приехал в Вашингтон на поезде.
  • Он ехал с другого побережья, из Лос-Анджелеса.
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом приехал в Вашингтон на поезде с другого побережья, из Лос-Анджелеса, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
«
"Мы считаем, что он ехал на поезде из Лос-Анджелеса в Чикаго и из Чикаго - в Вашингтон", - рассказал Бланш в интервью ABC.
Бланш не смог ответить, как подозреваемый принес оружие в отель, где произошла стрельба. Мужчина был постояльцем и, по словам Бланша, заселился в гостиницу в пятницу накануне мероприятия с участием Трампа.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
