Рейтинг@Mail.ru
Утечка кислоты при атаке БПЛА на Вологодскую область ликвидирована
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 26.04.2026
Утечка кислоты при атаке БПЛА на Вологодскую область ликвидирована

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Утечка, возникшая при повреждении трубопровода серной кислоты при атаке БПЛА на Вологодскую область, ликвидирована, выбросов опасных веществ нет, сообщает губернатор Георгий Филимонов.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия в Вологодской области, возгорания не было, замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нет. Также он сообщал, что пять человек пострадали, их госпитализировали.
"Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована, выбросов опасных химических веществ нет, незначительно повреждены производственные здания, повреждения световой опоры", - написал Филимонов в Telegram-канале.
07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала