Утечка кислоты при атаке БПЛА на Вологодскую область ликвидирована

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Утечка, возникшая при повреждении трубопровода серной кислоты при атаке БПЛА на Вологодскую область, ликвидирована, выбросов опасных веществ нет, сообщает губернатор Георгий Филимонов.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь на воскресенье поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия в Вологодской области, возгорания не было, замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нет. Также он сообщал, что пять человек пострадали, их госпитализировали.
"Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована, выбросов опасных химических веществ нет, незначительно повреждены производственные здания, повреждения световой опоры", - написал Филимонов в Telegram-канале.