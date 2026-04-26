В Британии узнали, что скрывается за 90 миллиардами евро для Украины

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Выделенный Украине кредит в 90 миллиардов евро скрывает зреющие в Европе разногласия по вопросу о дальнейшей поддержке Киева, передает Unherd.
"Внешне ЕС демонстрирует сплоченность. Однако за всеми постановочными объятиями с главой киевского режима в ходе его последнего визита в Европейском совете назревает напряженность", — говорится в материале.
По словам автора статьи, Владимиру Зеленскому становится все сложнее поддерживать легенду о том, что "Украина воюет не за себя, а за всю Европу и что на кону безопасность всего континента".
"Сложился шаткий и спорный консенсус в пользу дальнейшей поддержки Украины до тех пор, пока не будет достигнут некий исход на поле боя — с которым лидеры ЕС пока не определились", — сообщается в публикации.
Накануне газета The New York Times сообщила, что европейские страны не знают, как добиться победы Киева. В публикации отметили, что Европа готовится к тому, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время.
"Страна.ua" также отмечала, что реальная политика Европы в отношении России и Украины может измениться из-за внутренних и внешних политических факторов.
