В Британии узнали, что скрывается за 90 миллиардами евро для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 26.04.2026 (обновлено: 21:42 26.04.2026)
В Британии узнали, что скрывается за 90 миллиардами евро для Украины

Unherd: в ЕС зреет напряженность по вопросу о продолжении поддержки Киева

Символика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выделенный Украине кредит в 90 миллиардов евро скрывает зреющие в Европе разногласия по вопросу о дальнейшей поддержке Киева.
  • Евросоюз проявляет "вопиющее лицемерие" и максимум, что он готов предложить Киеву, — это "облегченное" членство, которое равносильно вежливому отказу от полноценного вступления Украины в ЕС.
  • Европейские страны не знают, как добиться победы Киева, и готовятся к тому, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Выделенный Украине кредит в 90 миллиардов евро скрывает зреющие в Европе разногласия по вопросу о дальнейшей поддержке Киева, передает Unherd.
"Внешне ЕС демонстрирует сплоченность. Однако за всеми постановочными объятиями с главой киевского режима в ходе его последнего визита в Европейском совете назревает напряженность", — говорится в материале.
На повестку в полный рост встал еще более острый вопрос о вступлении Украины в ЕС. Декларируя бесконечную солидарность, Евросоюз проявляет "вопиющее лицемерие", и максимум, что он готов предложить Киеву, — это "облегченное" членство, которое по сути равносильно вежливому отказу.
По словам автора статьи, Владимиру Зеленскому становится все сложнее поддерживать легенду о том, что "Украина воюет не за себя, а за всю Европу и что на кону безопасность всего континента".
"Сложился шаткий и спорный консенсус в пользу дальнейшей поддержки Украины до тех пор, пока не будет достигнут некий исход на поле боя — с которым лидеры ЕС пока не определились", — сообщается в публикации.
Накануне газета The New York Times сообщила, что европейские страны не знают, как добиться победы Киева. В публикации отметили, что Европа готовится к тому, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время.
"Страна.ua" также отмечала, что реальная политика Европы в отношении России и Украины может измениться из-за внутренних и внешних политических факторов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
