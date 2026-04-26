В Румынии у границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника.

КИШИНЕВ, 26 апр – РИА Новости. Специалисты министерства национальной обороны Румынии и службы информации (разведки) выехали в уезд Тулча для исследования фрагментов беспилотника, обнаруженных между населенными пунктами Лункавица и Вэкэрень, сообщило румынское оборонное ведомство.