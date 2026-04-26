- В Румынии у границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника.
- Специалисты министерства национальной обороны и службы информации выехали для исследования его фрагментов.
- Расследованием инцидента занялась прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.
КИШИНЕВ, 26 апр – РИА Новости. Специалисты министерства национальной обороны Румынии и службы информации (разведки) выехали в уезд Тулча для исследования фрагментов беспилотника, обнаруженных между населенными пунктами Лункавица и Вэкэрень, сообщило румынское оборонное ведомство.
По данным министерства, информация об обнаружении обломков поступила в воскресенье. Район находок расположен в непосредственной близости от границы с Украиной. Кому принадлежал беспилотник, ведомство не уточняет.
"Периметр был оцеплен сотрудниками министерства внутренних дел. Смешанная группа специалистов минобороны и службы разведки направляется на место для изучения ситуации и изъятия фрагментов для проведения экспертизы", - говорится в сообщении румынского МО в соцсети Facebook *.