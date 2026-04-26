ВС России поразили украинские транспортные и энергетические объекты

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины", — говорится в сводке.
Также бойцы атаковали пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 140 районах, добавили в ведомстве.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила 671 самолет, 284 вертолета, 138 052 дрона, 656 ЗРК, 29 051 танк и другую ББМ, 1709 боевых машин РЗСО, 34 618 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 208 единиц специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18