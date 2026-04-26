ВС России поразили украинские транспортные и энергетические объекты

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины", — говорится в сводке.

Всего с начала СВО российская армия уничтожила 671 самолет, 284 вертолета, 138 052 дрона, 656 ЗРК, 29 051 танк и другую ББМ, 1709 боевых машин РЗСО, 34 618 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 208 единиц специальной военной автотехники.