СМИ: Зеленский сильно обозлился на США - РИА Новости, 26.04.2026
01:08 26.04.2026
СМИ: Зеленский сильно обозлился на США

NYT: Зеленский страшно зол на США из-за поддержки условий России по Украине

  Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине, пишет газета The New York Times.
  Издание считает, что Зеленский слишком много критикует США, начиная от жалоб на якобы неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине, пишет газета The New York Times.
"Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента Путина (По мирному урегулированию — Прим. ред.). (Поэтому — Прим. ред.) он ищет новых дипломатических и военных партнеров", — говорится в материале.
Как считает издание, в последнее время Зеленский слишком много критикует США, начиная от жалоб на якобы неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
"Буквально на прошлой неделе, в понедельник, он раскритиковал планы (Спецпосланника Трампа — Прим. ред.) Стива Уиткоффа и (Зятя президента США — Прим. ред.) Джареда Кушнера, главных переговорщиков Трампа, снова посетить Москву в ближайшем будущем, хотя они ни разу не были в Киеве", — пишет автор.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России - это именно принуждение к мирному решению.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
