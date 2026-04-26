В Туапсе собрали три тысячи кубометров загрязненного грунта

Краткий пересказ от РИА ИИ
КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта собрали в Туапсе после пожара на нефтекомплексе, вызванного атаками украинских БПЛА в понедельник, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсе собрали более 3 тысяч кубометров загрязненного грунта после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки БПЛА киевского режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в работах задействованы 26 единиц техники и более 130 человек, это сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, "Кубань-СПАС" и других организаций. Двадцать седьмого апреля планируется привлечь дополнительное количество техники и людей от "Кубань-СПАС".
Как сообщает оперативный штаб региона, в настоящее время загрязнение имеет локальный характер. На береговой линии проводят постоянный мониторинг выбросов. Параллельно проводят уборку города от сажи и других продуктов горения.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА дважды, 16 и 20 апреля. Из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали. Также сообщалось об обнаружении нефтяного пятна площадью 10 тысяч квадратных метров в 1,5 милях от порта Туапсе, которое появилось в результате повреждения атакованной БПЛА инфраструктуры морского терминала.
Из-за сильных проливных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся, и нефтепродукты перелились за боновые заграждения. Уборка загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря, проводится круглосуточно. Как сообщал глава Туапсе Сергей Бойко, нефтепродукты собирают в кубовые контейнеры, которые грузовиками вывозятся на территории морского терминала и НПЗ, и впоследствии будут утилизированы.