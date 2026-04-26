Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе убрали более 2,5 тысячи кубометров загрязненного грунта - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 26.04.2026 (обновлено: 12:24 26.04.2026)
В Туапсе убрали более 2,5 тысячи кубометров загрязненного грунта

В Туапсе убрали более 2,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта

© РИА Новости / Борис Морозов
Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе
© РИА Новости / Борис Морозов
Перейти в медиабанк
Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе убрали более 2,5 тысячи кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.
  • Нефтекомплекс в морском порту города подвергся атаке украинских БПЛА дважды.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более 2,5 тысяч кубометров загрязнённого нефтепродуктами грунта убрано, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
"Продолжаются работы по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в результате атаки БПЛА киевского режима... Убрано более 2,5 тысяч кубометров загрязнённого грунта", — написал Бойко в Telegram-канале.
Нефтекомплекс в морском порту города Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА дважды, первый раз в ночь на 16 апреля, второй — в ночь на 20-е. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что пожар на территории морского терминала в Туапсе полностью потушен.
Оперативный штаб региона сообщал, что из-за пожара, начавшегося 16 апреля, нефтепродукты попали в реку Туапсе, их разлив был локализован боновыми заграждениями. Позднее из-за проливных дождей, поднявших уровень воды в реке, произошел перелив нефтепродуктов через заграждения.
Власти Туапсе рассказали о ликвидации разливов нефтепродуктов
Вчера, 17:01
 
ТуапсеКраснодарский крайСергей БойкоВениамин КондратьевПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала