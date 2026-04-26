В Туапсе убрали более 2,5 тысячи кубометров загрязненного грунта

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более 2,5 тысяч кубометров загрязнённого нефтепродуктами грунта убрано, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Оперативный штаб региона сообщал, что из-за пожара, начавшегося 16 апреля, нефтепродукты попали в реку Туапсе, их разлив был локализован боновыми заграждениями. Позднее из-за проливных дождей, поднявших уровень воды в реке, произошел перелив нефтепродуктов через заграждения.