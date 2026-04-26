23:17 26.04.2026 (обновлено: 00:00 27.04.2026)
Трамп утверждает, что иранские нефтепроводы взорвутся через три дня

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что иранские нефтепроводы могут взорваться от давления через три дня, поскольку ИРИ не может отгружать нефть из-за блокады.
  • Он назвал это одним из рычагов давления на республику.
  • При этом основным, по его словам, остается военная сила.
  • Тегеран отказывается идти на мирные переговоры под давлением.
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Дональд Трамп утверждает, что из-за американской морской блокады Ирана республика не отгружает топливо, поэтому нефтепроводы могут не выдержать давления.
«

"Что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: она просто взорвется. Говорят, у них осталось около трех дней, прежде чем это произойдет", — сказал он в интервью Fox News.

Трамп высказался про захват иранской нефти
6 апреля, 18:40
По его мнению, восстановить их в первозданном виде будет невозможно. Так глава Белого дома ответил на просьбу ведущей рассказать о преимуществах в переговорах, которые якобы есть у США, и о перспективах нефтяной отрасли Ирана. При этом он не говорил о возможности американских атак на инфраструктуру. По его словам, это один из рычагов давления на Тегеран, в то время как основным остается военная сила.
В субботу Трамп заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для переговоров с иранской стороной. Позднее в тот же день он выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от Тегерана с более выгодными условиями. При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что страна не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. США объявили о блокаде портов противника и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Тем временем Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.
