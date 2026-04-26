Трамп оценил работу Секретной службы после стрельбы в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что считает выдающейся работу Секретной службы, остановившей накануне злоумышленника в гостинице в Вашингтоне.

"Я думаю, Секретная служба и все другие правоохранительные органы проделали выдающуюся работу", - сказал Трампа в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что службы безопасности сработали блестяще и наглухо закрыли злоумышленника.

Ранее Трамп заявил, что гостиница, где случился инцидент, не является слишком безопасной.

В свою очередь, журналист Newsweek Леонардо Фельдман утверждал, что около гостиницы перед мероприятием с Трампом не было металлоискателей.