Трамп оценил работу Секретной службы после стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 26.04.2026
20:57 26.04.2026
Трамп оценил работу Секретной службы после стрельбы в Вашингтоне

Трамп назвал работу Секретной службы после стрельбы в Вашингтоне выдающейся

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что считает выдающейся работу Секретной службы, остановившей злоумышленника в гостинице в Вашингтоне.
  • Он отметил, что службы безопасности сработали блестяще и наглухо закрыли злоумышленника.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что считает выдающейся работу Секретной службы, остановившей накануне злоумышленника в гостинице в Вашингтоне.
"Я думаю, Секретная служба и все другие правоохранительные органы проделали выдающуюся работу", - сказал Трампа в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что службы безопасности сработали блестяще и наглухо закрыли злоумышленника.
Ранее Трамп заявил, что гостиница, где случился инцидент, не является слишком безопасной.
В свою очередь, журналист Newsweek Леонардо Фельдман утверждал, что около гостиницы перед мероприятием с Трампом не было металлоискателей.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
