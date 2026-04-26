На Трампа могут надеть бронежилет - РИА Новости, 26.04.2026
19:27 26.04.2026
На Трампа могут надеть бронежилет

Fox News: после стрельбы на ужине в Белом доме на Трампа могут надеть бронежилет

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После стрельбы на приеме в Белом доме на Трампа могут надеть бронежилет.
  • В США планируют повысить меры безопасности для президента.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Предстоящее повышение мер безопасности для президента США Дональда Трампа после стрельбы на приеме, где он присутствовал, может включать бронежилет для американского лидера, утверждает корреспондент телеканала Fox News Питер Дуси.
"В ближайшие дни мы ожидаем услышать о значительном повышении мер безопасности. Это может включать ношение президентом Трампом бронежилета на публике", - сообщил журналист в эфире телеканала.
Как заявил корреспондент, изменения протоколов безопасности будут значительными.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
