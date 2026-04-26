Конфликт с Ираном закончится скоро, заявил Трамп - РИА Новости, 26.04.2026
18:26 26.04.2026 (обновлено: 18:53 26.04.2026)
Конфликт с Ираном закончится скоро, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро.
"Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Американский лидер также заявил, что США в любом случае одержат победу.
"Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, они (руководство Ирана - ред.) поступят разумно, а если нет, то мы все равно победим", - сказал Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
