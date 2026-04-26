Бальный зал в Белом доме нужно засекретить, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на ужине с его участием заявил, что для предотвращения таких случаев нужен "военизированный совершенно секретный бальный зал".

Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Ранее он отмечал, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.