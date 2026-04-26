Бальный зал в Белом доме нужно засекретить, заявил Трамп
17:14 26.04.2026
Бальный зал в Белом доме нужно засекретить, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп призвал создать "военизированный совершенно секретный бальный зал" в Белом доме.
  • Такое заявление президент США сделал после стрельбы в гостинице Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами администрации США.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на ужине с его участием заявил, что для предотвращения таких случаев нужен "военизированный совершенно секретный бальный зал".
В субботу в гостинице Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами администрации США, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая американского лидера и его супруг Меланью, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан.
"Подобный инцидент никогда бы не случился, если бы у нас уже был строящийся сейчас в Белом доме бальный зал со статусом высшей военной секретности", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Глава государства подчеркнул, что строительство объекта нужно вести как можно скорее.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Ранее он отмечал, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
