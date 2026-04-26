16:23 26.04.2026 (обновлено: 17:54 26.04.2026)
Стрелявшему на приеме с Трампом предъявят обвинения по двум пунктам

© AP Photo / Tom BrennerСотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчине, устроившему стрельбу на приеме с Трампом, предъявят обвинения в нападении на федерального офицера и использовании огнестрельного оружия в преступлении.
  • И. о. генпрокурора США Тодд Бланш допустил, что подозреваемого также могут привлечь по статье о покушении на президента.
  • По его мнению, целями нападавшего были члены администрации Белого дома.
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Злоумышленнику, устроившему стрельбу на приеме с Дональдом Трампом, предъявят два пункта обвинения, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
"Ожидаю, что завтра утром ему предъявят обвинения в нападении на федерального офицера и использовании огнестрельного оружия в насильственном преступлении", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
По его мнению, в дальнейшем нападавшего могут привлечь по статье о покушении на президента США.
"Мы все еще пытаемся понять мотивы. По всей видимости, целями были члены администрации (Белого дома. — Прим. ред.)", — отметил Бланш.
В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей и оружие он приобрел легально.
