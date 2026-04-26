© AP Photo / Tom Brenner Сотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне

Стрелявшему на приеме с Трампом предъявят обвинения по двум пунктам

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Злоумышленнику, устроившему стрельбу на приеме с Дональдом Трампом, предъявят два пункта обвинения, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

"Ожидаю, что завтра утром ему предъявят обвинения в нападении на федерального офицера и использовании огнестрельного оружия в насильственном преступлении", — сказал он в интервью телеканалу CNN

По его мнению, в дальнейшем нападавшего могут привлечь по статье о покушении на президента США.

"Мы все еще пытаемся понять мотивы. По всей видимости, целями были члены администрации (Белого дома. — Прим. ред.)", — отметил Бланш.

В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.