Стрелявшему на приеме с Трампом предъявят обвинения по двум пунктам

- Мужчине, устроившему стрельбу на приеме с Трампом, предъявят обвинения в нападении на федерального офицера и использовании огнестрельного оружия в преступлении.
- И. о. генпрокурора США Тодд Бланш допустил, что подозреваемого также могут привлечь по статье о покушении на президента.
- По его мнению, целями нападавшего были члены администрации Белого дома.
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Злоумышленнику, устроившему стрельбу на приеме с Дональдом Трампом, предъявят два пункта обвинения, заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
"Ожидаю, что завтра утром ему предъявят обвинения в нападении на федерального офицера и использовании огнестрельного оружия в насильственном преступлении", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
По его мнению, в дальнейшем нападавшего могут привлечь по статье о покушении на президента США.
"Мы все еще пытаемся понять мотивы. По всей видимости, целями были члены администрации (Белого дома. — Прим. ред.)", — отметил Бланш.
В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей и оружие он приобрел легально.