06:50 26.04.2026 (обновлено: 09:29 26.04.2026)
Трамп заявил, что многие не в восторге от его успехов

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время заявления перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что многие не в восторге от его достижений на занимаемой должности.
  • Трамп сказал, что при его руководстве США стали самой успешной страной в мире, и это не нравится многим людям.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил после стрельбы на торжественном ужине с его участием, что многие не в восторге от его достижений на занимаемой им должности.
"Я многое сделал. Мы многое сделали. Мы взяли эту страну - а мы многие годы были посмешищем - и (сделали так, что - ред.) теперь у нас самая успешная страна в мире. Мы изменили эту страну. И есть много людей, которым это не нравится. Думаю, в этом и ответ", - сказал Трамп журналистам.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
