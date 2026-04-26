06:12 26.04.2026
Трамп опубликовал видео инцидента со стрельбой на приеме с его участием

© AP Photo / Mark SchiefelbeinАгенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео стрельбы на мероприятии с его участием.
  • Инцидент произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, который Трамп впервые за свои два срока решил посетить.
  • На видео запечатлено, как неизвестный пробегает между правоохранителями, а затем они направляют в его сторону оружие и бегут вслед за ним; на фотографиях — задержанный злоумышленник, его окружают силовики.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео стрельбы на мероприятии с его участием, а также фото задержанного.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.
На видео с низким разрешением - вероятно, это кадры с камер наблюдения - запечатлено, как неизвестный быстро пробегает между правоохранителями, а через несколько секунд они направляют в его сторону оружие и бегут вслед за ним. На фотографиях - мужчина с голым торсом, лежащий лицом в пол, его окружают силовики. Частично видны черты лица мужчины.
