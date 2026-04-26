Трамп опубликовал видео инцидента со стрельбой на приеме с его участием

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео стрельбы на мероприятии с его участием, а также фото задержанного.

На видео с низким разрешением - вероятно, это кадры с камер наблюдения - запечатлено, как неизвестный быстро пробегает между правоохранителями, а через несколько секунд они направляют в его сторону оружие и бегут вслед за ним. На фотографиях - мужчина с голым торсом, лежащий лицом в пол, его окружают силовики. Частично видны черты лица мужчины.