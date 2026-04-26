Трамп допустил, что был главной целью стрелявшего на мероприятии в отеле

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что он был главной целью стрелявшего на торжественном ужине с корреспондентами Белого дома с его участием.
"Я думаю, да", - ответил Трамп на пресс-конференции после инцидента, когда его спросили, считает ли он себя главной целью стрелка.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые ранили его при задержании.