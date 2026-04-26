© AP Photo / Rod Lamkey Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа

Трамп допустил, что был главной целью стрелявшего на мероприятии в отеле

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп допустил, что был главной целью стрелявшего стрелявшего на торжественном ужине с корреспондентами Белого дома с его участием.

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что он был главной целью стрелявшего на торжественном ужине с корреспондентами Белого дома с его участием.

« "Я думаю, да", - ответил Трамп на пресс-конференции после инцидента, когда его спросили, считает ли он себя главной целью стрелка.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.