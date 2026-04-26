Трамп: власти выяснят, были ли у стрелявшего на ужине в отеле сообщники

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы вскоре узнают, действовал ли стрелявший во время ужина с его участием сам или у него были сообщники.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов на мероприятии, которые ранили его при задержании.