Трамп: власти выяснят, были ли у стрелявшего на ужине в отеле сообщники

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы вскоре узнают, действовал ли стрелявший во время ужина с его участием сам или у него были сообщники.
"Происходило много событий, и они (правоохранители – ред.) не знали, был ли это одиночный стрелок, но мы выясним. Мы выясним это очень быстро", - сказал Трамп во время пресс-конференции после инцидента.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов на мероприятии, которые ранили его при задержании.