Трамп указал на слабую защиту отеля, где произошла стрельба на ужине
05:53 26.04.2026 (обновлено: 09:21 26.04.2026)
Трамп указал на слабую защиту отеля, где произошла стрельба на ужине

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время заявления перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst — Президент США Дональд Трамп во время заявления перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что отель Washington Hilton, в котором произошел инцидент со стрельбой, не является особенно безопасным зданием, и подчеркнул необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул площадку отеля в Вашингтоне, где произошла стрельба, в том, что здание было не очень защищенным.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
"Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание", – заявил он на пресс-конференции после сорванного из-за стрельбы мероприятия.
Президент добавил, что инцидент со стрельбой на ужине с его участием подтверждает необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.
Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Трамп сообщил, что у стрелявшего на ужине с его участием было много оружия
