Трамп указал на слабую защиту отеля, где произошла стрельба на ужине

- Трамп заявил, что отель Washington Hilton, в котором произошел инцидент со стрельбой, не является особенно безопасным зданием, и подчеркнул необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул площадку отеля в Вашингтоне, где произошла стрельба, в том, что здание было не очень защищенным.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
"Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание", – заявил он на пресс-конференции после сорванного из-за стрельбы мероприятия.
Президент добавил, что инцидент со стрельбой на ужине с его участием подтверждает необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.