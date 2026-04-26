© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп во время заявления перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне

Трамп указал на слабую защиту отеля, где произошла стрельба на ужине

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп заявил, что отель Washington Hilton, в котором произошел инцидент со стрельбой, не является особенно безопасным зданием, и подчеркнул необходимость построить бальный зал в Белом доме со всеми необходимыми требованиями безопасности.

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп упрекнул площадку отеля в Вашингтоне, где произошла стрельба, в том, что здание было не очень защищенным.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.

"Я скажу, что, знаете ли, это не особенно безопасное здание", – заявил он на пресс-конференции после сорванного из-за стрельбы мероприятия.