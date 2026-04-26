05:36 26.04.2026 (обновлено: 09:26 26.04.2026)
Трамп выступил после ЧП со стрельбой на мероприятии с его участием

Трамп допустил, что мог быть целью стрелявшего на торжественном ужине в отеле

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп выступает перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне с его участием
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп допустил, что он мог быть главной целью стрелявшего на мероприятии с его участием в отеле Washington Hilton.
  • При этом он не думает, что произошедшее как-то связано с операцией США в Иране.
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что он мог быть главной целью стрелявшего на мероприятии с его участием.
"Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее. <...> Это в некотором роде очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", — заявил он на пресс-конференции.
Что касается возможных мотивов преступника, то, по мнению Трампа, произошедшее вряд ли как-то связано с операцией США в Иране.
"Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка", — ответил он на соответствующий вопрос.
В субботу вечером злоумышленник ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Его доставили в больницу. Завтра он предстанет перед судом. Как передает телеканал CBS со ссылкой на два источника, подозреваемый заявил силовикам, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа.
Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Подозреваемый в стрельбе жил в том же отеле, где проходил прием с Трампом
