Трамп выступил после ЧП со стрельбой на мероприятии с его участием

Дональд Трамп выступает перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне с его участием

© AP Photo / Jose Luis Magana Дональд Трамп выступает перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне с его участием

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что он мог быть главной целью стрелявшего на мероприятии с его участием.

"Я наблюдал за происходящим. Наверное, надо было уйти еще быстрее. <...> Это в некотором роде очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы", — заявил он на пресс-конференции.

Что касается возможных мотивов преступника, то, по мнению Трампа , произошедшее вряд ли как-то связано с операцией США в Иране.

"Я так не думаю, но никогда не знаешь наверняка", — ответил он на соответствующий вопрос.

В субботу вечером злоумышленник ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.