Трамп сообщил, что чиновники не пострадали в инциденте со стрельбой

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что никто из членов его администрации, включая первую леди Меланью Трамп, не пострадал в результате стрельбы, открытой неизвестным на торжественном ужине с журналистами пула Белого дома.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.