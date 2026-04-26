Трамп сообщил, что чиновники не пострадали в инциденте со стрельбой

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что никто из членов его администрации, включая первую леди Меланью Трамп, не пострадал в результате стрельбы, открытой неизвестным на торжественном ужине с журналистами пула Белого дома.
"Первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полном порядке", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social после инцидента.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.