Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что чиновники не пострадали в инциденте со стрельбой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 26.04.2026
Трамп сообщил, что чиновники не пострадали в инциденте со стрельбой

Трамп: никто из администрации не пострадал в инциденте со стрельбой

© AP Photo / Tom BrennerДональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон
Дональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Tom Brenner
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что никто из членов его администрации, включая первую леди, не пострадал в результате стрельбы.
  • Трамп написал в своей соцсети, что первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полном порядке.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что никто из членов его администрации, включая первую леди Меланью Трамп, не пострадал в результате стрельбы, открытой неизвестным на торжественном ужине с журналистами пула Белого дома.
"Первая леди, вице-президент и все члены кабинета в полном порядке", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social после инцидента.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Сотрудники службы безопасности во время стрельбы на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
СМИ: участники встречи с Трампом слышали 5-8 выстрелов
04:27
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала