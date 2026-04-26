04:45 26.04.2026
Трамп заявил, что покинул площадку мероприятия, где произошла стрельба

© AP Photo / Tom Brenner — Дональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон
Дональд и Мелания Трамп на мероприятии для корреспондентов пула Белого дома в Отеле Вашингтон Хилтон
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что покинул площадку мероприятия с ассоциацией корреспондентов Белого дома, где произошла стрельба.
  • Трамп сообщил, что мероприятие перенесено на более поздний срок в течение 30 дней.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинул площадку мероприятия с ассоциацией корреспондентов Белого дома, где произошла стрельба.
"Правоохранительные органы потребовали, чтобы мы покинули территорию в соответствии с протоколом, что мы и сделаем немедленно", - сообщил он в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что мероприятие перенесено на более поздний срок в течение 30 дней.
Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Трамп заявил о задержании стрелявшего на мероприятии с его участием
