Трамп заявил, что покинул площадку мероприятия, где произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинул площадку мероприятия с ассоциацией корреспондентов Белого дома, где произошла стрельба.

"Правоохранительные органы потребовали, чтобы мы покинули территорию в соответствии с протоколом, что мы и сделаем немедленно", - сообщил он в социальной сети Truth Social.