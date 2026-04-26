Секретная служба при эвакуации Трампа предупреждала о выстрелах

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Пресс-пул Белого дома сообщил, что во время эвакуации президента США Дональда Трампа с мероприятия в Вашингтоне сотрудники Секретной службы предупредили о выстрелах.

"Раздалось несколько громких хлопков, и Секретная служба с вытащенным оружием быстро вывела пул журналистов из комнаты. Сотрудники Секретной службы оттеснили нас назад, крича: "Стрельба!", – говорится в заявлении.