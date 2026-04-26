Трампа срочно эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне
03:37 26.04.2026 (обновлено: 09:58 26.04.2026)
Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне из-за вооруженного человека

© AP Photo / Mark SchiefelbeinАгенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после инцидента со стрельбой.
  • Охрана "остановила" вооруженного человека, который собирался прорваться через охрану; подозреваемый выстрелил в сотрудника Секретной службы, но тот не пострадал благодаря защитному снаряжению.
  • Трамп и другие члены его администрации находятся в безопасности, в результате инцидента никто не пострадал.
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа срочно вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после инцидента со стрельбой, следует из трансляции мероприятия.
Мероприятие, проходившее в отеле Washington Hilton срочно прервали и попросили всех удалиться после нескольких выстрелов. На сцену, где находился Трамп, выбежали вооруженные винтовками агенты Секретной службы. Пока другие участники, сидевшие в президиуме, получили указание пригнуться и стали залезать под стол, агенты помогли Трампу подняться. Однако затем президент США оступился и повис на руках охранников. Его быстро подняли и в окружении правоохранителей вывели из зала.
По данным Associated Press, всего участники мероприятия услышали от пяти до восемь выстрелов. Телеканал CNN со ссылкой на агента Секретной службы сообщил, что охрана "остановила" вооруженного человека.
Как сообщил Axios, подозреваемый был вооружен дробовиком и собирался прорваться через охрану. По словам собеседника портала, он выстрелил в сотрудника Секретной службы, пуля попала в бронежилет.
В Секретной службе уточнили, что инцидент произошел вблизи основного пункта досмотра, задержан один человек.
Трамп позднее в своей соцсети Truth Social также сообщил о задержании стрелявшего.
«
"Стрелявший задержан, я рекомендовал: "пусть все идет своим чередом", — написал он.
По информации корреспондентки New York Post, задержанный за стрельбу — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.
Как передает CNN, президент США и другие члены его администрации находятся в безопасности, в результате инцидента никто не пострадал. Это же подтвердил и сам Трамп.
Мероприятие решено перенести на более позднюю дату. Трамп анонсировал в ближайшее время выступление в Белом доме, посвященное ЧП.
