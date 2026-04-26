00:41 26.04.2026
Трамп заявил, что власти Ирана предлагают недостаточно для сделки с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти предлагают недостаточно для достижения соглашения с Вашингтоном.
  • По словам Трампа, Вашингтон получил новое предложение от Тегерана сразу после того, как он отменил поездку американской делегации в Пакистан.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после отмены поездки своих переговорщиков в Пакистан заявил, что иранские власти предлагают недостаточно для достижения соглашения с Вашингтоном.
"Они (власти Ирана - ред.) предложили много, но недостаточно", – сказал Трамп журналистам.
По словам Трампа, Вашингтон получил новое предложение от Тегерана сразу после того, как он отменил поездку американской делегации в Пакистан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу прибыл в Пакистан, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Ожидалось, что в субботу туда отправятся спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, но американский лидер отменил их поездку. Иранская делегация, по некоторым данным, уже покинула Пакистан.
