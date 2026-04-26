Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе Московского губернского театра.
"В нашем театре большая потеря – на 75 году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева", - говорится в Telegram-канале театра.
В пресс-службе её назвали актрисой редкого обаяния и таланта, напомнив, что она всю свою жизнь, более полувека, отдала сцене: в 1972 году сразу после окончания ВТУ имени Б.В. Щукина она поступила в Московский областной драматический театр имени А.Н. Островского, спустя 20 лет продолжила служение в Московском областном государственном Камерном театре, где одновременно преподавала мастерство актера на экспериментальном курсе.
В Московском Губернском театре актриса служила со дня его основания в 2013 году и была предана сцене до последнего дня, играя в двух спектаклях.
"Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах. Нам будет очень не хватать вас, Елена Александровна", - заключили в театре.
Кроме того, коллектив театра выразил соболезнования семье Михеевой, ее близким, друзьям, коллегам и всем почитателям ее таланта.