Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева

Актриса Елена Михеева в роли вдовы военного Анны Тихоновны Купердягиной в сцене из спектакля "Женитьба. Почти по Гоголю" в Губернском театре в Москве. Архивное фото

Актриса Елена Михеева в роли вдовы военного Анны Тихоновны Купердягиной в сцене из спектакля "Женитьба. Почти по Гоголю" в Губернском театре в Москве

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла в возрасте 74 лет, сообщили в пресс-службе Московского губернского театра.

"В нашем театре большая потеря – на 75 году ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева", - говорится в Telegram-канале театра.

В пресс-службе её назвали актрисой редкого обаяния и таланта, напомнив, что она всю свою жизнь, более полувека, отдала сцене: в 1972 году сразу после окончания ВТУ имени Б.В. Щукина она поступила в Московский областной драматический театр имени А.Н. Островского, спустя 20 лет продолжила служение в Московском областном государственном Камерном театре, где одновременно преподавала мастерство актера на экспериментальном курсе.

Московском Губернском театре актриса служила со дня его основания в 2013 году и была предана сцене до последнего дня, играя в двух спектаклях.

"Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах. Нам будет очень не хватать вас, Елена Александровна", - заключили в театре.