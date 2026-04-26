Посол Аргентины удивился мастерству танцоров танго в России

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил в интервью РИА Новости, что удивлен мастерством танцоров танго в России.
"На самом деле, он (уровень - ред.) меня очень удивил. Так много людей учатся танго. Я думаю, одна из причин такого стремления к танцу – это долгие зимы, людям надо что-то делать, а танго можно танцевать в помещении. Меня еще поразило то, как элегантно одеваются и мужчины, и женщины для танца", - рассказал дипломат.
По словам посла, когда он приехал в Россию два года назад, его поразила популярность танго в стране.
"Если бы это зависело от меня, я бы каждый месяц проводил мероприятия, связанные с танго, но у нас есть определенные финансовые ограничения", - добавил он.