Минобороны рассказало, как бойцы заправляют военную технику в зоне СВО

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты службы горюче-смазочных материалов группировки войск "Центр" обеспечивают бесперебойную заправку военной техники в зоне СВО за счет малотоннажных топливозаправщиков и автотопливозаправщиков АТЗ-8-4320, сообщили в Минобороны России.

Специалисты службы горючего группировки войск "Центр" выполняют задачи по заправке колесной и бронетанковой техники на маршрутах выдвижения и в районах сосредоточения подразделений в зоне проведения спецоперации.

"Для обеспечения непрерывного выполнения боевых задач специалисты применяют малотоннажные топливозаправщики, которые позволяют заправлять технику в труднодоступных местах и на узких участках дорог, а также защищенные броней автотопливозаправщики АТЗ-8-4320, используемые для подвоза топлива вблизи линии фронта и в тыловых районах. Кроме того, военнослужащие осуществляют выдачу топлива в малой таре для обеспечения подразделений, действующих на удаленных позициях или на переднем крае", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, заправка техники организуется как в светлое, так и в темное время суток, что позволяет поддерживать высокий темп выполнения боевых задач.