Минобороны рассказало, как бойцы заправляют военную технику в зоне СВО
05:04 26.04.2026
Минобороны рассказало, как бойцы заправляют военную технику в зоне СВО

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты службы горюче-смазочных материалов группировки войск "Центр" обеспечивают бесперебойную заправку военной техники в зоне СВО за счет малотоннажных топливозаправщиков и автотопливозаправщиков АТЗ-8-4320, сообщили в Минобороны России.
Специалисты службы горючего группировки войск "Центр" выполняют задачи по заправке колесной и бронетанковой техники на маршрутах выдвижения и в районах сосредоточения подразделений в зоне проведения спецоперации.
"Для обеспечения непрерывного выполнения боевых задач специалисты применяют малотоннажные топливозаправщики, которые позволяют заправлять технику в труднодоступных местах и на узких участках дорог, а также защищенные броней автотопливозаправщики АТЗ-8-4320, используемые для подвоза топлива вблизи линии фронта и в тыловых районах. Кроме того, военнослужащие осуществляют выдачу топлива в малой таре для обеспечения подразделений, действующих на удаленных позициях или на переднем крае", - говорится в сообщении военного ведомства.
По данным Минобороны, заправка техники организуется как в светлое, так и в темное время суток, что позволяет поддерживать высокий темп выполнения боевых задач.
"Своевременное обеспечение топливом играет ключевую роль в боеспособности подразделений, а специалисты службы горючего вносят значительный вклад в поддержание боеготовности войск", - сообщает Минобороны.
