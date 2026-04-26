00:25 26.04.2026
Бойцы, получившие увечья на СВО, могут трудоустроиться в учреждения УИС

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник СИЗО у камер карцера
Сотрудник СИЗО у камер карцера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы, получившие увечья в ходе СВО, смогут устраиваться на работу в учреждения уголовно-исполнительной системы ФСИН России.
  • Федеральный закон, позволяющий это, вступил в силу 26 апреля.
  • Закон также исключает предельный возраст для поступления на службу в УИС и предусматривает возможность заключения краткосрочных контрактов сроком до года.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бойцы, получившие увечья в ходе СВО, смогут устраиваться на работу в учреждения уголовно-исполнительной системы ФСИН России.
Соответствующий федеральный закон вступил в силу 26 апреля. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 октября 2025 года.
Документом определяется круг лиц, которые могут быть приняты на работу в УИС, в том числе в него теперь входят сотрудники, признанные комиссией не годными к службе по состоянию здоровья из-за увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей во время мобилизации, военное время, других операций ВС РФ, а также признанные ветеранами боевых действий.
Кроме того, исключается предельный возраст для поступления на службу в УИС, в том числе для впервые поступивших на службу. Ранее предельный возраст составлял 40 лет для замещения должностей в УИС.
Также закон предусматривает возможность заключения краткосрочных контрактов для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях сроком до года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Путин разрешил учреждениям ФСИН использовать имущество для получения дохода
23 марта, 18:36
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
