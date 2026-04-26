Бойцы, получившие увечья на СВО, могут трудоустроиться в учреждения УИС

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бойцы, получившие увечья в ходе СВО, смогут устраиваться на работу в учреждения уголовно-исполнительной системы ФСИН России.
Соответствующий федеральный закон вступил в силу 26 апреля. Он был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 октября 2025 года.
Документом определяется круг лиц, которые могут быть приняты на работу в УИС, в том числе в него теперь входят сотрудники, признанные комиссией не годными к службе по состоянию здоровья из-за увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей во время мобилизации, военное время, других операций ВС РФ, а также признанные ветеранами боевых действий.
Кроме того, исключается предельный возраст для поступления на службу в УИС, в том числе для впервые поступивших на службу. Ранее предельный возраст составлял 40 лет для замещения должностей в УИС.
Также закон предусматривает возможность заключения краткосрочных контрактов для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях сроком до года.