На Камчатке предупредили об угрозе исчезновения краснокнижного вида сурков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр – РИА Новости. Черношапочные сурки, которые в России считаются краснокнижными, до сих пор не включены на Камчатке в региональную Красную книгу, из-за чего охотники получают лицензии на их добычу, рассказал РИА Новости главный специалист отдела мониторинга сети природных парков "Вулканы Камчатки" Евгений Карпов.
"Сурки на Камчатке не включены в Красную книгу. Охотники приводят аргумент, что в Красной книге Камчатки их нет, и получают лицензии на охоту", - говорит специалист.
По его словам, в российской Красной книге указаны конкретные места обитания вида, где ему угрожает исчезновение, например, район озера Байкал, и Камчатка туда не попала. Карпов подчеркивает, что речь идет об одном и том же виде сурков - Marmota camtschatica. Формальная причина — на полуострове черношапочные сурки живут в основном на вулканических территориях, в кекурах, в вулканической лаве, где их почти не достают хищники, поэтому численность считается стабильной. Однако, как отмечает специалист, охотники иногда добывают их бесконтрольно.
По информации на официальном сайте "Вулканов Камчатки", численность черношапочных сурков, главным ареалом обитания которых считается Южно-Камчатский природный парк, продолжает сокращаться. Отмечается, что причина тому – не только охотники, но и туристы. Специалисты подчеркивают, что подкармливая зверьков человеческой едой, которая совсем не подходит для их пищеварительной системы, люди могут навредить животным.