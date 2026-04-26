На Камчатке предупредили об угрозе исчезновения краснокнижного вида сурков
04:09 26.04.2026
На Камчатке предупредили об угрозе исчезновения краснокнижного вида сурков

Камчатка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Черношапочные сурки, считающиеся краснокнижными в России, на Камчатке не включены в региональную Красную книгу.
  • Из-за отсутствия черношапочных сурков в региональной Красной книге охотники получают лицензии на их добычу.
  • Численность черношапочных сурков продолжает сокращаться из-за охотников и туристов, которые подкармливают зверьков неподходящей едой.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр – РИА Новости. Черношапочные сурки, которые в России считаются краснокнижными, до сих пор не включены на Камчатке в региональную Красную книгу, из-за чего охотники получают лицензии на их добычу, рассказал РИА Новости главный специалист отдела мониторинга сети природных парков "Вулканы Камчатки" Евгений Карпов.
"Сурки на Камчатке не включены в Красную книгу. Охотники приводят аргумент, что в Красной книге Камчатки их нет, и получают лицензии на охоту", - говорит специалист.
По его словам, в российской Красной книге указаны конкретные места обитания вида, где ему угрожает исчезновение, например, район озера Байкал, и Камчатка туда не попала. Карпов подчеркивает, что речь идет об одном и том же виде сурков - Marmota camtschatica. Формальная причина — на полуострове черношапочные сурки живут в основном на вулканических территориях, в кекурах, в вулканической лаве, где их почти не достают хищники, поэтому численность считается стабильной. Однако, как отмечает специалист, охотники иногда добывают их бесконтрольно.
По информации на официальном сайте "Вулканов Камчатки", численность черношапочных сурков, главным ареалом обитания которых считается Южно-Камчатский природный парк, продолжает сокращаться. Отмечается, что причина тому – не только охотники, но и туристы. Специалисты подчеркивают, что подкармливая зверьков человеческой едой, которая совсем не подходит для их пищеварительной системы, люди могут навредить животным.
