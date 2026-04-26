На Камчатке предупредили об угрозе исчезновения краснокнижного вида сурков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр – РИА Новости. Черношапочные сурки, которые в России считаются краснокнижными, до сих пор не включены на Камчатке в региональную Красную книгу, из-за чего охотники получают лицензии на их добычу, рассказал РИА Новости главный специалист отдела мониторинга сети природных парков "Вулканы Камчатки" Евгений Карпов.

По информации на официальном сайте "Вулканов Камчатки", численность черношапочных сурков, главным ареалом обитания которых считается Южно-Камчатский природный парк, продолжает сокращаться. Отмечается, что причина тому – не только охотники, но и туристы. Специалисты подчеркивают, что подкармливая зверьков человеческой едой, которая совсем не подходит для их пищеварительной системы, люди могут навредить животным.