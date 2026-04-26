Стрелявший на мероприятии с Трампом предстанет перед судом в понедельник

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Мужчина, задержанный после стрельбы на ужине с президентом США Дональдом Трампом, предстанет перед судом в понедельник, сообщила федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро.
В субботу вечером все присутствующие в отеле Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы после того, как в здании раздались выстрелы.
"Обвиняемый предстанет перед судом в понедельник в федеральном окружном суде", – заявила Пирро на пресс-конференции после инцидента.
Она добавила, что после проведения расследования ему "будет предъявлено гораздо больше обвинений".
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Как сообщает журналистка New York Post Кэрол Маркович, подозреваемым в стрельбе на встрече с Трампом является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии из города Торранс.