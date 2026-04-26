Стрелявшего на приеме с Трампом могут обвинить в покушении на президента

- Подозреваемого в стрельбе на приеме с Трампом могут обвинить в покушении на президента.
- Об этом сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом могут обвинить в покушении на американского лидера, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора страны Тодд Бланш.
"Конечно. Эти обвинения работают так, что зависят от понимания мотива и подготовки, что он хотел сделать. Это требует от нас изучения доказательств и проведения расследования", - сказал Бланш в интервью CNN в ответ на вопрос о том, могут ли мужчину в дальнейшем обвинить в покушении на Трампа.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.