Стрелявшего на приеме с Трампом могут обвинить в покушении на президента
16:57 26.04.2026 (обновлено: 22:43 26.04.2026)
Стрелявшего на приеме с Трампом могут обвинить в покушении на президента

ФБР: стрелявшего на ужине с Трампом могут обвинить в покушении на президента

© REUTERS / Ken CedenoСотрудники правоохрательных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Сотрудники правоохрательных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© REUTERS / Ken Cedeno
Сотрудники правоохрательных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
  • Подозреваемого в стрельбе на приеме с Трампом могут обвинить в покушении на президента.
  • Об этом сообщил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемого в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом могут обвинить в покушении на американского лидера, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора страны Тодд Бланш.
«
"Конечно. Эти обвинения работают так, что зависят от понимания мотива и подготовки, что он хотел сделать. Это требует от нас изучения доказательств и проведения расследования", - сказал Бланш в интервью CNN в ответ на вопрос о том, могут ли мужчину в дальнейшем обвинить в покушении на Трампа.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
