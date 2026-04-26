08:33 26.04.2026 (обновлено: 09:11 26.04.2026)
Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом рассказал, кто был его целью

  • Подозреваемый в стрельбе в отеле Washington Hilton, где проходил ужин с Трампом, сообщил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации Трампа.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации американского лидера, сообщает телеканал CBS со ссылкой на два источника.
В субботу вечером все присутствующие в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы после того, как в здании раздались выстрелы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
"Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе... после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа", - говорится в материале CBS.
