Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, где пытались убить Рейгана

- В отеле Washington Hilton произошла стрельба во время ужина президента США Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома.
- 45 лет назад в этом же отеле было совершено покушение на Рональда Рейгана.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Стрельба на ужине президента США Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома произошла в отеле, где 45 лет назад пытались убить Рональда Рейгана.
Рейган был тяжело ранен в 1981 году возле того же отеля Washington Hilton, где сегодня произошла стрельба. Стрелявший, 25-летний Джон Хинкли-младший, произвел шесть выстрелов, и одна из пуль, отрикошетив от президентского лимузина, попала Рейгану под левую руку, пробив легкое. Президента доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона* (признан в РФ нежелательной организацией), где ему сделали операцию. Он потерял значительное количество крови и находился в тяжелом состоянии, но был выписан через 12 дней.
Спустя 45 лет Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые ранили его при задержании.
