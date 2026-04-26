Рейтинг@Mail.ru
Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, где пытались убить Рейгана - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 26.04.2026 (обновлено: 08:31 26.04.2026)
Стрельба на ужине с Трампом произошла в отеле, где пытались убить Рейгана

Стрельба на ужине с Трампом была в отеле, где в 1981 году пытались убить Рейгана

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отеле Washington Hilton произошла стрельба во время ужина президента США Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома.
  • 45 лет назад в этом же отеле было совершено покушение на Рональда Рейгана.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Стрельба на ужине президента США Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома произошла в отеле, где 45 лет назад пытались убить Рональда Рейгана.
Рейган был тяжело ранен в 1981 году возле того же отеля Washington Hilton, где сегодня произошла стрельба. Стрелявший, 25-летний Джон Хинкли-младший, произвел шесть выстрелов, и одна из пуль, отрикошетив от президентского лимузина, попала Рейгану под левую руку, пробив легкое. Президента доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона* (признан в РФ нежелательной организацией), где ему сделали операцию. Он потерял значительное количество крови и находился в тяжелом состоянии, но был выписан через 12 дней.
Спустя 45 лет Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые ранили его при задержании.
* Признан в России нежелательной организацией
Полицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
06:43
 
В миреСШАРоссияРональд РейганДональд ТрампДжордж Вашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала