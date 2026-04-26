СМИ: агента отправили в больницу после стрельбы на встрече с Трампом

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник службы безопасности, в бронежилет которого попала пуля во время инцидента со стрельбой на встрече с президентом США Дональдом Трампом, отправлен в больницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника.
"Пуля попала в бронежилет агента, он был отправлен в местную больницу", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Состояние агента неизвестно.