Рейтинг@Mail.ru
СМИ: агента отправили в больницу после стрельбы на встрече с Трампом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 26.04.2026 (обновлено: 05:27 26.04.2026)
СМИ: агента отправили в больницу после стрельбы на встрече с Трампом

CNN: агента отправили в больницу после стрельбы на встрече с Трампом

© AP Photo / Rod LamkeyПолицейские, окружившие здание отеля Вашингтон Хилтон, в котором произошла стрельба во время мероприятия с участием Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник службы безопасности попал в больницу после стрельбы на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
  • Пуля попала в бронежилет агента.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник службы безопасности, в бронежилет которого попала пуля во время инцидента со стрельбой на встрече с президентом США Дональдом Трампом, отправлен в больницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника.
"Пуля попала в бронежилет агента, он был отправлен в местную больницу", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Состояние агента неизвестно.
Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Трамп споткнулся во время эвакуации после инцидента со стрельбой
05:13
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала