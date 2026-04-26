СМИ: подозреваемый в стрельбе на приеме с участием Трампа ранен

- Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа был ранен сотрудниками правоохранительных органов.
- Подозреваемый жив и находится под стражей.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа был ранен сотрудниками правоохранительных органов в холле здания и в настоящий момент находится под стражей, сообщает журналист портала Axios Марк Капуто со ссылкой на американских официальных лиц.
"Подозреваемый в стрельбе был ранен сотрудниками правоохранительных органов в холле. Он жив и находится под стражей", - написал журналист в соцсети X.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован с места проведения мероприятия с корреспондентами Белого дома в Вашингтоне после того, как в здании раздались выстрелы.