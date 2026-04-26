Советник Трампа пытался скандировать "США" на сорвавшемся ужине

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино пытался скандировать "США" на сорвавшемся ужине журналистов в Вашингтоне после эвакуации американского лидера Дональда Трампа, но гости в ответ зашипели, следует из видео, опубликованного изданием HuffPost.
Инцидент со стрельбой произошел в субботу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
На кадрах, которые опубликовало издание, показаны первые моменты после эвакуации Трампа, первой леди Меланьи и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Из зала кто-то выкрикивает фразу "Боже храни Америку!". После этого Скавино, повернувшись к гостям, начинает громко выкрикивать "США". В ответ доносятся редкие негромкие повторения его лозунга, а затем слышно шипение гостей, призывающих кричащих замолчать.
Попытки покушения на Трампа ранее совершались уже дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.