Краткий пересказ от РИА ИИ Порядка 100 полицейских погибли в США от огнестрельных ранений за 21 месяц с момента 1-ого покушения на Трампа

Среди самых громких случаев: недавнее нападение на правоохранителей в Чикаго, убийства в Калифорнии и Вашингтоне

По данным аналитиков, всего же с начала года от огнестрельных ранений в США скончались 4 тысячи человек, более 50 смертей зафиксировали лишь с прошлой пятницы.

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Порядка 100 правоохранителей погибли в США в результате вооруженных нападений за период с момента первого покушения на президента страны Дональда Трампа в 2024 году, когда он был кандидатом на президентский пост, и до инцидента со стрельбой во время приема корреспондентов Белого дома в присутствии американского лидера, подсчитало РИА Новости.

Как следует из публикаций СМИ и данных некоммерческих организаций, которые проанализировало агентство, за 21 месяц с момента первого покушения на Трампа в июле 2024 года порядка 100 полицейских погибли в США от огнестрельных ранений.

Среди самых громких случаев: недавнее нападение на правоохранителей в Чикаго во время перевозки заключенного - один офицер погиб, а его напарник был ранен. В начале месяца полицейский был убит в Калифорнии в ходе исполнения судебного решения. В Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома в ноябре прошлого года была убита служащая национальной гвардии.

Как указывает организация Gun Violence Archive, которая ведет учет инцидентов с применением оружия, за первые месяцы этого года погибли 17 правоохранителей.

По данным аналитиков, всего же с начала года от огнестрельных ранений в США скончались без малого 4 тысячи человек, более 50 смертей зафиксированы лишь с прошлой пятницы.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.