Около 100 полицейских застрелили с момента первого покушения на Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порядка 100 полицейских погибли в США от огнестрельных ранений за 21 месяц с момента 1-ого покушения на Трампа
- Среди самых громких случаев: недавнее нападение на правоохранителей в Чикаго, убийства в Калифорнии и Вашингтоне
- По данным аналитиков, всего же с начала года от огнестрельных ранений в США скончались 4 тысячи человек, более 50 смертей зафиксировали лишь с прошлой пятницы.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Порядка 100 правоохранителей погибли в США в результате вооруженных нападений за период с момента первого покушения на президента страны Дональда Трампа в 2024 году, когда он был кандидатом на президентский пост, и до инцидента со стрельбой во время приема корреспондентов Белого дома в присутствии американского лидера, подсчитало РИА Новости.
Среди самых громких случаев: недавнее нападение на правоохранителей в Чикаго во время перевозки заключенного - один офицер погиб, а его напарник был ранен. В начале месяца полицейский был убит в Калифорнии в ходе исполнения судебного решения. В Вашингтоне в нескольких кварталах от Белого дома в ноябре прошлого года была убита служащая национальной гвардии.
Как указывает организация Gun Violence Archive, которая ведет учет инцидентов с применением оружия, за первые месяцы этого года погибли 17 правоохранителей.
По данным аналитиков, всего же с начала года от огнестрельных ранений в США скончались без малого 4 тысячи человек, более 50 смертей зафиксированы лишь с прошлой пятницы.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Тринадцатого июля 2024 года в Трампа, который тогда был кандидатом на пост президента, стреляли на предвыборном митинге. Пуля лишь задела ухо политика. Пятнадцатого сентября 2024 года в гольф-клубе Трампа во Флориде был задержан вооруженный мужчина, которого обвинили в покушении на республиканца.