© REUTERS / Bo Erickson Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео

Эксперт прокомментировал инцидент со стрельбой на ужине с Трампом

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Инцидент со стрельбой на ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне может мобилизовать электорат американского лидера на промежуточных выборах в Конгресс, поделился мнением с РИА Новости политолог Кит Престон.

Инцидент со стрельбой произошел в субботу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии

"Что касается промежуточных выборов (в Конгресс - ред.), такое событие может в краткосрочной перспективе мобилизовать избирателей Трампа. Но вопрос, удержат ли республиканцы палату представителей и сенат, будет гораздо сильнее зависеть от состояния экономики, качества кандидатов и динамики в конкретных округах и штатах", - сказал Престон.

По мнению эксперта, всплеск сочувствия к лидеру после покушения, как правило, носит временный характер.

"Исследования покушения (на Трампа - ред.) 2024 года показывают, что такой эффект был, однако политические взгляды, как правило, быстро возвращаются к прежнему партийному раскладу", - сказал Престон.

Попытки покушения на Трампа ранее совершались уже дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.

Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде . Признанный виновным в покушении Райан Раут считается одержимым конфликтом на Украине ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.