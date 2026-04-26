Эксперты оценили возможность смягчения риторики Трампа после ЧП на банкете

© AP Photo / Tom Brenner Сотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ На приеме в Вашингтоне, где присутствовал Трамп, произошел инцидент со стрельбой, подозреваемого задержали.

Эксперты считают, что инцидент может привести к краткосрочному смягчению политической риторики в США, но не к долгосрочному.

Историк Пол Готфрид отметил, что негативная реакция в обществе не ослабнет до тех пор, пока левые не придут к власти.

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Инцидент со стрельбой на приеме в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом вряд ли приведет к долгосрочному смягчению политической риторики в Соединенных Штатах, таким мнением с РИА Новости поделились американские эксперты.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США , где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.

"После подобных инцидентов публичная дискуссия часто становится более сдержанной, но лишь на короткое время ... В условиях глубокой поляризации периоды общественного сплочения, как правило, носят временный характер", - сказал политолог Кит Престон.

По мнению эксперта, это связано с тем, что основные причины общественной напряженности, такие как партийная идентичность, фрагментация медиа и идеологические разногласия, остаются неизменными.

"Поэтому, хотя риторика может смягчиться в краткосрочной перспективе, она обычно возвращается к прежнему уровню накала по мере того, как проходит первоначальное потрясение (от инцидента - ред.)", - добавил он.

Историк Пол Готфрид, в свою очередь, указал на высокий уровень неприязни со стороны американских левых по отношению к нынешнему руководству США.

"Негативная риторика в обществе не ослабнет до тех пор, пока левые не придут к власти", - отметил он.

Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.