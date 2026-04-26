Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 26.04.2026
Эксперты оценили возможность смягчения риторики Трампа после ЧП на банкете

Политолог Престон: инцидент со стрельбой в Вашингтоне не смягчит риторику Трампа

© AP Photo / Tom BrennerСотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Сотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Tom Brenner
Сотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На приеме в Вашингтоне, где присутствовал Трамп, произошел инцидент со стрельбой, подозреваемого задержали.
  • Эксперты считают, что инцидент может привести к краткосрочному смягчению политической риторики в США, но не к долгосрочному.
  • Историк Пол Готфрид отметил, что негативная реакция в обществе не ослабнет до тех пор, пока левые не придут к власти.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Инцидент со стрельбой на приеме в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом вряд ли приведет к долгосрочному смягчению политической риторики в Соединенных Штатах, таким мнением с РИА Новости поделились американские эксперты.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
"После подобных инцидентов публичная дискуссия часто становится более сдержанной, но лишь на короткое время ... В условиях глубокой поляризации периоды общественного сплочения, как правило, носят временный характер", - сказал политолог Кит Престон.
По мнению эксперта, это связано с тем, что основные причины общественной напряженности, такие как партийная идентичность, фрагментация медиа и идеологические разногласия, остаются неизменными.
"Поэтому, хотя риторика может смягчиться в краткосрочной перспективе, она обычно возвращается к прежнему уровню накала по мере того, как проходит первоначальное потрясение (от инцидента - ред.)", - добавил он.
Историк Пол Готфрид, в свою очередь, указал на высокий уровень неприязни со стороны американских левых по отношению к нынешнему руководству США.
"Негативная риторика в обществе не ослабнет до тех пор, пока левые не придут к власти", - отметил он.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.
Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Признанный виновным в покушении был одержим конфликтом на Украине. ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался вступить в их ряды.
Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В США прошли обыски у подозреваемого в стрельбе на приеме с Трампом
Вчера, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВашингтон (штат)ПенсильванияДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала