Трамп заявил, что общается с Путиным, но не раскрыл подробностей

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжает общение с президентом России Владимиром Путиным, однако не стал раскрывать дату последнего контакта.
"Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним (Путиным – ред.) переговоры", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, когда он в последний раз общался с президентом России.
При этом Трамп отметил, что он также продолжает контакты с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.