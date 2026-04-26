Трамп заявил, что общается с Путиным, но не раскрыл подробностей

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжает общение с президентом России Владимиром Путиным, однако не стал раскрывать дату последнего контакта.

При этом Трамп отметил, что он также продолжает контакты с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.