18:36 26.04.2026 (обновлено: 18:44 26.04.2026)
Трамп заявил, что общается с Путиным, но не раскрыл подробностей

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп сообщил, что продолжает общение с Путиным.
  • Он не стал раскрывать дату последнего контакта и отметил, что также продолжает контакты с Зеленским.
ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжает общение с президентом России Владимиром Путиным, однако не стал раскрывать дату последнего контакта.
"Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним (Путиным – ред.) переговоры", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, когда он в последний раз общался с президентом России.
При этом Трамп отметил, что он также продолжает контакты с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.
