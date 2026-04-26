Трамп заявил, что в жизни стрелявшего на банкете было много проблем

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, открывший стрельбу во время приема в Вашингтоне, якобы имел серьезные личные проблемы и руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями.

Трамп также отметил, что родственники нападавшего якобы ранее уже обращались в правоохранительные органы с жалобами на его поведение, и подчеркнул, что нападавший был крайне проблемным человеком.