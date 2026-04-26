Трамп заявил, что в жизни стрелявшего на банкете было много проблем

18:24 26.04.2026 (обновлено: 18:39 26.04.2026)
Трамп заявил, что в жизни стрелявшего на приеме в Вашингтоне было много проблем

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время заявления после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне
  • Трамп заявил, что у человека, открывшего стрельбу во время приема в Вашингтоне, были серьезные личные проблемы и радикальные антихристианские убеждения.
  • Инцидент произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля.
  • Подозреваемым оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, открывший стрельбу во время приема в Вашингтоне, якобы имел серьезные личные проблемы и руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями.
"В его сердце долгое время было много ненависти… Это было связано с религией. Это был ярко выраженный антихристианский настрой", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Трамп также отметил, что родственники нападавшего якобы ранее уже обращались в правоохранительные органы с жалобами на его поведение, и подчеркнул, что нападавший был крайне проблемным человеком.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии
