Трамп заявил, что в жизни стрелявшего на банкете было много проблем

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, открывший стрельбу во время приема в Вашингтоне, якобы имел серьезные личные проблемы и руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями.
Трамп также отметил, что родственники нападавшего якобы ранее уже обращались в правоохранительные органы с жалобами на его поведение, и подчеркнул, что нападавший был крайне проблемным человеком.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии