ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой на приеме, где был американский лидер.
Он добавил, что первая леди Меланья Трамп, которая тоже была на приеме, чувствует себя отлично. "У нее все прекрасно", - рассказал американский лидер.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.