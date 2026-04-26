ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой на приеме, где был американский лидер.

Он добавил, что первая леди Меланья Трамп, которая тоже была на приеме, чувствует себя отлично. "У нее все прекрасно", - рассказал американский лидер.