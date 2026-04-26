Трамп заявил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой
18:16 26.04.2026
Трамп заявил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой

Трамп заявил, что чувствует себя хорошо после стрельбы на приеме в Вашингтоне

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой.
  • Меланья Трамп, которая тоже была на приеме, чувствует себя отлично.
  • Злоумышленник задержан, его имя — Коул Томас Аллен, он житель Калифорнии.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой на приеме, где был американский лидер.
"Я в порядке. Это был очень грустный вечер во многих смыслах", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Он добавил, что первая леди Меланья Трамп, которая тоже была на приеме, чувствует себя отлично. "У нее все прекрасно", - рассказал американский лидер.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
