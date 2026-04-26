Секретная служба США не ответила, будут ли новые меры после ЧП на банкете

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Секретная служба США в ответ на запрос РИА Новости о перспективе принятия новых мер безопасности после стрельбы на приеме с президентом страны Дональдом Трампом сообщила, что на время расследования комментарии будет давать офис генпрокурора.
"Дополнительные вопросы о стрельбе на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома и расследовании следует направлять в офис генерального прокурора", - сообщили агентству в ответ на вопрос о том, последует ли укрепление мер безопасности для защиты американского лидера.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.