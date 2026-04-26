Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 26.04.2026
Секретная служба США не ответила, будут ли новые меры после ЧП на банкете

© REUTERS / Ken CedenoСотрудники правоохрательных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, который впервые за два срока посетил Дональд Трамп.
  • Подозреваемый в стрельбе — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, он задержан.
  • Секретная служба США сообщила, что комментарии по вопросу принятия новых мер безопасности после стрельбы будет давать офис генерального прокурора.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Секретная служба США в ответ на запрос РИА Новости о перспективе принятия новых мер безопасности после стрельбы на приеме с президентом страны Дональдом Трампом сообщила, что на время расследования комментарии будет давать офис генпрокурора.
"Дополнительные вопросы о стрельбе на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома и расследовании следует направлять в офис генерального прокурора", - сообщили агентству в ответ на вопрос о том, последует ли укрепление мер безопасности для защиты американского лидера.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала