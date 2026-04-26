Секретная служба США не ответила, будут ли новые меры после ЧП на банкете

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Секретная служба США в ответ на запрос РИА Новости о перспективе принятия новых мер безопасности после стрельбы на приеме с президентом страны Дональдом Трампом сообщила, что на время расследования комментарии будет давать офис генпрокурора.