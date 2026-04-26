Расследование стрельбы на приеме с Трампом возглавил директор ФБР - РИА Новости, 26.04.2026
16:29 26.04.2026 (обновлено: 17:12 26.04.2026)
Расследование стрельбы на приеме с Трампом возглавил директор ФБР

Расследование стрельбы в Washington Hilton возглавил Патель

© AP Photo / J. Scott Applewhite — Глава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расследование инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton на приеме с Трампом возглавил Патель.
  • Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш выразил уверенность в работе ФБР по данному расследованию.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Расследование инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton на приеме с президентом США Дональдом Трампом возглавил директор ФБР Кэш Патель, заявил исполняющий обязанности генпрокурора страны Тодд Бланш.
"Он ведет это расследование, я уверен в работе, которую проводит ФБР", - сообщил Бланш в интервью телеканалу CNN.
В миреСШАДональд ТрампКэш ПательФБРСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
