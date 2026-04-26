Расследование стрельбы на приеме с Трампом возглавил директор ФБР

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Расследование инцидента со стрельбой в отеле Washington Hilton на приеме с президентом США Дональдом Трампом возглавил директор ФБР Кэш Патель, заявил исполняющий обязанности генпрокурора страны Тодд Бланш.
"Он ведет это расследование, я уверен в работе, которую проводит ФБР", - сообщил Бланш в интервью телеканалу CNN.