СМИ: Левитт сделала пугающее заявление перед ЧП с Трампом

- Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что на ужине ассоциации корреспондентов будут "выстрелы".
- Во время ужина с корреспондентами Белого дома в отеле Washington Hilton раздались выстрелы, и президента США Дональда Трампа экстренно эвакуировали.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сделала пугающее замечание незадолго до стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, закончившейся эвакуации президента США Дональда Трампа, пишет издание Daily Beast.
"За несколько минут до того, как на ужине с корреспондентами Белого дома раздались выстрелы, Каролин Левитт сделала пугающее замечание", — говорится в материале.
Прямо перед ЧП, как уточняет издание, она пообещала журналистам, что на мероприятии раздадутся "выстрелы".
"Скажу вам, что сегодняшняя речь будет в классическом стиле Дональда Дж. Трампа. Это будет смешно. Это будет занимательно. Сегодня вечером будут выстрелы", — сказала она журналистам.
Трампа и других сотрудников администрации экстренно эвакуировали c торжественного ужина с корреспондентами пула Белого дома в отеле Washington Hilton после того, как там раздались выстрелы. Подозреваемого оперативно задержали, он получил ранения.
По информации корреспондентки New York Post, задержанный — 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан. Washington Post пишет, что он выжил и отправлен в больницу.